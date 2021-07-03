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TUSAD Başkanı Hasan Bayram, Özbekistan İstanbul Başkonsolosunu ziyaret etti 

TUSAD Başkanı Hasan Bayram Özbekistan’ın İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodcaev’i beraberindeki heyet ile birlikte ziyarette bulundu.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
03 Temmuz 2021 Cumartesi 10:22
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TUSAD Başkanı Hasan Bayram, Özbekistan İstanbul Başkonsolosunu ziyaret etti 

ABDULLAH YİĞİT-İSTANBUL

Özbekistan Devleti İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodcaev’i, Mebrur Turizm Abdulhakim Şahin ve UT Doğu Travel Mehmet Nur Türk ile birlikte yapılan ziyarette, Özbekistan ile kültür, inanç turizmi ve yapılacak yatırımlarda izlenecek yol haritası hakkında istişarelerde bulunuldu.

Başkonsolos Agzamhodcaev, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilerleyen dönemde Türkiye ve Ortadoğu ile ileri düzeyde turizm ve ticari iş birliği yapmak istediklerini belirtti.

Amirsaid Agzamhodcaev yaptığı açıklamada; Daha önce İstanbul Başkonsolosluğunda başkonsolos katibi ve yardımcısı olarak görev yaptığını ve Türkiye'yi çok iyi bildiğini, Cumhurbaşkanımız Sayın Şevket Mirziyoyev özel talimatı ile Türkiye’den Özbekistan’a yatırım yapmak isteyen kurumlara yol göstermede yardım da bulunmaktan mutluluk duyacağını ifade ederek, "Bu güzel ve önemli ülkede başkonsolos olarak görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, iki ülke arasında mevcut mükemmel ilişkileri daha da ileriye taşımak asıl görevim." dedi.

TUSAD Başkanı Hasan Bayram’da yaptığı açıklamada; Turizm, ticaret ve medya konusunda Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin gelişmesine TUSAD olarak katkı vermekten memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.
Hasan Bayram, ayrıca TUSAD’ın turizm, ticaret ve medya çalışmaları hakkında Agzamhodcaev’i bilgilendirdi.

 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Tusad BaşkanıHasan BayramÖzbekistan
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