TXO Design, 1’inci Yılını Kutladı

HABER: DİNÇER KARACALAR

24 yıldır yeme içme sektöründe etkileşimi yüksek mekânlar tasarlayan 89 Mimarlık’ın tecrübesinden doğan TXO Design, 1’inci yaş gününü gastronomi, iş ve sanat dünyasından çok sayıda tanınmış ismin katıldığı bir davetle kutladı. TXO Design ve 89 Mimarlık’ın Kurucusu Mimar Ayşe Çetin, davette yaptığı konuşmada “24 yıllık tecrübemiz ve bütünsel tasarım anlayışımızla yeme içme alanlarında etkileşimi yüksek tasarım çözümlerine imza atıyoruz. Mekanların ihtiyaçlarına yönelik en doğru yetenekleri bir araya getirerek yenilikçi, verimli ve ekonomik çözümlerimizle rekabetin yoğun yaşandığı bu sektörde çok iddialıyız” dedi.

24 yıldır yeme içme sektöründe etkileşimi yüksek mekânlar tasarlayan 89 Mimarlık’ın tecrübesinden doğan TXO Design, 16 Aralık Perşembe günü gastronomi, iş ve sanat dünyasından çok sayıda kıymetli isimlerle 1’inci yaşını kutladı.

TXO Design, tasarımın her alanına dokunarak, HORECA noktaları başta olmak üzere birçok mimari alanda müşterilerinin ihtiyaç duyduğu yenilikçi, fonksiyonel ve rekabetçi tasarım çözümlerine imza atıyor. TXO Design ve 89 Mimarlık’ın kurucusu Mimar Ayşe Çetin ev sahipliğinde, Göztepe’de tarihi bir köşkte yer alan merkez ofislerinin bahçesinde gerçekleşen 1’inci yaş günü kutlamasına aralarında Cüneyt Asan, Hazer Amani, Ebru Baybara Demir, Maria Ekmekçioğlu, Aydın Demir, Eyüp Kemal Sevinç, Yener Özden, Rıza Sönmez, İbrahim Demir, Murat Güllü, Eyüp Köşkeroğlu, Tahir Tekin Öztan gibi isimlerin bulunduğu gastronomi, sanat ve iş dünyasından birçok davetli katıldı.