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"Üreticiyi destekleyerek üretimi artırmaktan başka çare yok"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Mart 2022 Çarşamba 09:23
"Üreticiyi destekleyerek üretimi artırmaktan başka çare yok"

ANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Tarım sektörü dünyada en stratejik sektör haline gelmiştir. Elimizde ne var ne yoksa üreticiyi destekleyerek üretimimizi artırmaktan başka çare yoktur" dedi.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, yaptığı açıklamada, Ulusal Süt Konseyi'nin aldığı kararla 8 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ sütün tavsiye satış fiyatının brüt 4 lira 70 kuruş olarak belirlediğini anımsattı. Bu fiyatın yeme gelen zamlarla hayata geçmeden anlamını yitirdiğini belirten Bayraktar, "Sürdürülemez fiyatın yeniden revize edilmesi gerektiğini belirttik. Açıklamamızın üzerinden 1,5 ay geçti; ama hala bir adım atılmadı. Ulusal Süt Konseyi neyi bekliyor? Daha fazla hayvanın kesilmesini mi? Daha fazla üreticinin üretimi bırakmasını mı? Yeme zam yapanlar, gübreye zam yapanlar, korkmuyor da siz neden korkuyorsunuz? Süt üretimi durma noktasına gelmiş, seyrediyorsunuz. Ulusal Süt Konseyi'ni görevini yapmaya davet ediyoruz. Bu yükü üreticiye yüklerseniz kaynağı kurutursunuz. Bu durumda tüketici süt ve süt ürünlerine nasıl ulaşacaktır? Süt fiyatları böyle devam ederse daha fazla damızlığın kesileceğini, bunun süt yanında et krizi anlamına da geleceğini bilmiyor musunuz?" dedi.

'ACİL DURUM PLANLARINI HAZIRLAMAMIZ GEREK'

Bayraktar, Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak geleceği düşünüp, 'Tarımda milli seferberlik ilan edilmeli' dediklerini hatırlatarak, çağrılarına kulak verilmesini ve bu konuda acil adımlar atılması gerektiğini kaydetti. Bayraktar, "Ukrayna-Rusya savaşının dünya tedarik zincirinde nasıl etkiler yarattığını hepimiz yaşayarak görüyoruz. Petrol fiyatlarının artması, lojistikte yaşanan sıkıntılar, panik havasıyla stoklama davranışları bir anda ülkeleri acil durum planları oluşturmaya sevk etti. Yem sanayimiz 2021 yılında 6,6 milyar dolar ithalatı gerçekleştirdi. Bunun yüzde 69'unu hammaddeler oluşturdu. Rusya ve Ukrayna gibi dünya hammadde ihracatında önemli iki ülkenin savaşa girmesi yem sanayimizi de tedirgin etmeye başladı. İlerleyen günlerde ne olacağını bilmiyoruz. Arz güvencesini sağlamak, lojistikte yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak, döviz ve dünya fiyat artışlarına bağlı olası girdi fiyat artışlarını minimize ederek hayvancılığımızın bu durumdan en az zararla çıkmasını sağlamak için en kısa zamanda 'acil durum planları'nı hazırlamamız gerekiyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak bu çalışmaya her türlü katkıyı vermeye hazırız. Bu süreçte atılacak en öncelikli adım süt fiyatının yeniden revize edilmesi olmalıdır" dedi. 

TZOB Başkanı Bayraktar ayrıca akaryakıtta fiyatların makul seviyelere indirilmesi gerektiğini de belirterek, "Gelen zamlardan çiftçilerin kullandığı mazot muaf tutulmalıdır. Bu önerilerimiz dikkate alınmaz ve hızlı adımlar atılmazsa yakın zamanda ne süt hayvanı kalacak ne de et ve süt üretilecektir. Üretimden koparırsak tekrar geri döndürmemiz, sektörü yeniden canlandırmamız kolay olmayacaktır. İthalatla ülkeyi doyurma imkanı yoktur. Bunu görmezden gelemeyiz. Tarım sektörü dünyada en stratejik sektör haline gelmiştir. Elimizde ne var ne yoksa üreticiyi destekleyerek üretimimizi artırmaktan başka çare yoktur. Bunu başaramazsak gıdayı tüketicilerimize nasıl ulaştıracağız? Bunun sorumluları büyük vebal altında kalırlar" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
üreticiDesteküretimTzobşemsi Bayraktar
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