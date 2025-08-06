Basın toplantısında konuşan siyah-beyazlı savunma oyuncusu Emirhan Topçu ise Shakhtar Donetsk maçlarının kendileri için hem skor hem oyun anlamında iyi geçmediğini belirterek, “İrlanda’ya bunun bilincinde geldik. Kazanmak için geldik. Artık hata yapmak istemiyoruz. Lig de başlıyor. Bütün maçları kazanmak istiyoruz.” dedi.

24 yaşındaki futbolcu, takımdaki havayla ilgili soruya, “Şu anda iyi bir havamız var. İyi çalıştık. Konferans Ligi’nde çıkabildiğimiz kadar yukarı çıkmak istiyoruz.” yanıtını verdi.

Türk taraftarların yarınki maça büyük ilgi gösterdiğinin hatırlatılması üzerine Emirhan, “Her yere geliyorlar. Beşiktaş çok büyük bir camia. Bize desteklerini esirgemiyorlar. Biz de onlara istediklerini vermeye çalışıyoruz, çalışacağız da.” şeklinde görüş belirti.

Siyah-beyazlı takımın yarın İrlanda ekibi St. Patrick's ile Tallaght Stadı'nda oynayacağı mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı Sloven hakem David Smajc yönetecek.