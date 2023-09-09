Ankara

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, final heyecanı başlıyor.

Yarı finalde, turnuvanın en önemli favorilerinden ABD'yi, büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin ardından 113-111 yenerek son iki takım arasına adını yazdıran Almanya ile Kanada'yı 9 sayı farkla mağlup eden Sırbistan, Filipinler'in Pasay kentindeki Mall of Asia Arena'da yarın TSİ 15.40'ta kozlarını paylaşacak.

Eski Yugoslavya döneminde dünya şampiyonlukları bulunmasına rağmen Sırbistan, bugünkü ismiyle 2014'ün ardından ikinci final maçında ilk kupasına ulaşmayı hedefliyor.

Turnuvada 2002'de üçüncülük elde etmesinin ardından tarihinin en iyi derecesine bu turnuvada ulaşan Almanya da ilk zaferi için çabalayacak.

Üçüncülük maçı, yarın oynanacak

Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde ise 5'i altın olmak üzere 12 madalyayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı ABD ile bu organizasyonda ilk finaline çıkacak Kanada, yarın TSİ 11.30'da mücadele edecek.

Geride kalan şampiyonaların tarihleri ve dereceye giren takımlar şöyle:

Yıl Şampiyon İkinci Üçüncü 1950 Arjantin ABD Şili 1954 ABD Brezilya Filipinler 1959 Brezilya ABD Şili 1963 Brezilya Yugoslavya SSCB 1967 SSCB Yugoslavya Brezilya 1970 Yugoslavya Brezilya SSCB 1974 SSCB Yugoslavya ABD 1978 Yugoslavya SSCB Brezilya 1982 SSCB ABD Yugoslavya 1986 ABD SSCB Yugoslavya 1990 Yugoslavya SSCB ABD 1994 ABD Rusya Hırvatistan 1998 Yugoslavya Rusya ABD 2002 Yugoslavya Arjantin Almanya 2006 İspanya Yunanistan ABD 2010 ABD Türkiye Litvanya 2014 ABD Sırbistan Fransa 2019 İspanya Arjantin Fransa

AA