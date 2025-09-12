Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:

Trendyol 1. Lig

Bugün:

17.00 Esenler Erokspor-Atakaş Hatayspor (Esenler Erokspor)

20.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor (Bodrum İlçe)

Yarın:

16.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)

16.00 İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyer (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Arca Çorum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Çorum Şehir)

14 Eylül Pazar:

16.00 Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Serikspor (Iğdır Şehir)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atko Grup Pendikspor (Diyarbakır)

15 Eylül Pazartesi:

20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

Nesine 2. Lig

Kırmızı Grup:

Yarın:

15.30 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Merkez Spor Kompleksi)

15.30 Mardin 1969 Spor-Aliağa Futbol (Kızıltepe İlçe)

16.00 Kuzey Boru 68 Aksaray Belediyespor-Adanaspor (Dağılgan)

16.00 Ankara Demirspor-Somaspor (TCDD Ankara Demirspor)

16.30 Güzide Gebze SK-KCT 1461 Trabzon FK (Aleattin Kurt)

16.30 Granny's Waffles Kırklarelispor-Muş SK (Kırklareli Atatürk)

19.00 Fethiyespor-Yeni Malatyaspor (Fethiye İlçe)

19.00 Bursaspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)

19.00 Menemen FK-Isbaş Isparta 32 SK (Menemen İlçe)

Beyaz Grup:

Yarın:

15.30 Merkür Jet Erbaaspor-Karaman FK (Erbaa İlçe)

16.00 İskenderunspor-Karacabey Belediyespor (Kırıkhan İlçe)

16.00 Adana 01 FK-Altınordu (Ali Hoşfikirer)

16.30 Beykoz Anadoluspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Maltepe Hasan Polat)

16.30 Kepezspor-GMG Kastamonuspor (Kepez Hasan Doğan)

16.30 Sultan Su İnegölspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (İnegöl İlçe)

19.00 Anagold 24Erzincanspor-Batman Petrolspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

19.00 Bucaspor 1928-Muğlaspor (Yeni Buca)

19.00 Seza Çimento Elazığspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Elazığ)

Nesine 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

17.00 Yalova FK 77-Galata SK (Yalova Atatürk)

17.00 Küçükçekmece Sinopspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Bolluca)

17.00 Silivrispor-Çorluspor 1947 (Silivri Müjdat Gürsu)

17.00 Kestel Çilek SK-Polatlı 1926 SK (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

19.00 Astor Enerji Çankaya SK-Bursa Yıldırım SK (Osmanlı)

14 Eylül Pazar:

17.00 Bursa Nilüfer Futbol-Etimesgut SK (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

17.00 Edirnespor-İnegöl Kafkas SK (Edirne Şehir)

17.00 Bulvarspor-İnkılap Futbol (Sancaktepe 15 Temmuz)

2. Grup:

Yarın:

15.00 Hacettepe T.Metal 1963 Spor-Diyarbekirspor (Başpınar)

15.00 Osmaniyespor-Erciyes 38 Futbol (Cevdetiye 1 Nolu Saha)

15.00 Silifke Belediyespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Silifke Şehir)

15.00 Karaköprü Belediyespor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Faruk Çelik)

15.00 Ağrı 1970 SK-12 Bingölspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.00 Malatya Yeşilyurt SK-Kırıkkale FK (Yeşiltepe 1 Nolu Sentetik Saha)

19.00 Niğde Belediyesispor-Kahramanmaraşspor (Niğde 5 Şubat)

14 Eylül Pazar:

15.00 Kilis 1984-Suvermez Kapadokyaspor (7 Aralık)

3. Grup:

Yarın:

14.30 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Kırşehir Ahi)

15.00 Sebat Gençlikspor-Artvin Hopaspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor (Karaelmas K. Köksal)

15.00 Karabük İdmanyurdu-Tokat Belediye SK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Amasyaspor-52 Orduspor (12 Haziran)

15.00 Smart Holding Çayelispor-Giresunspor (Çayeli İlçe)

15.00 1926 Bulancakspor-Pazarspor (Bulancak İlçe)

19.00 Orduspor 1967-Fatsa Belediyespor (Yeni Ordu)

4. Grup:

Yarın:

15.00 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Prof. Dr. Fethi Heper)

17.00 Kütahyaspor-Karşıyaka (Tavşanlı Ada)

17.00 Ülkea Nazillispor-Denizli İdmanyurdu Güreller SK (Didim Atatürk)

19.00 Altay-Ayvalıkgücü Belediyespor (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Balıkesirspor-Tire 2021 FK (Balıkesir Atatürk)

19.00 İzmir Çoruhlu FK-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14 Eylül Pazar:

15.00 Alanya 1221 Futbol-Söke 1970 SK (Alanya Milli Egemenlik)

19.00 Afyonspor-Oktaş Uşakspor (Zafer)