Bolivar

Silahlı kuvvetlerden yapılan açıklamada, son zamanlarda Guatemala'nın Meksika sınırında suç faaliyetlerinde ciddi artışlar olduğu belirtilerek, uyuşturucu örgütlerinin güvenlik güçlerine saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Saldırılarda 5 Guatemalalı polisin hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, güvenliğin sağlanması için Meksika sınırına 2 bin askerin sevk edileceği bildirildi.

Açıklamada, silahlı kuvvetlerin ülkenin kuzeybatı sınırındaki San Marco bölgesinde uyuşturucu örgütlerine operasyonlar yaptığı ifade edilerek, 14 noktada askeri devriyelerin gerçekleştirildiği duyuruldu.

Yerel basında çıkan haberde, bir süredir Meksika'nın Chiapas eyaletindeki Guatemala sınırında, Sinaloa karteli ile Jalisco karteli arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Çatışmalar nedeniyle Meksika'nın Motozintla kentinde yaşayan bölge sakinlerinin sınırı geçerek Guatemala'ya sığındığı öne sürüldü.

Guatemala-Meksika sınırı, hem uyuşturucu kaçakçılığı hem de düzensiz göçmenlerin geçiş yolunda olduğu için karteller için stratejik öneme sahip olmasıyla biliniyor.

AA