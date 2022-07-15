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15 Temmuz'da 9 şehit veren sembol ilçe Kahramankazan'da anma

15 Temmuz 2022 Cuma 14:58
15 Temmuz'da 9 şehit veren sembol ilçe Kahramankazan'da anma

ANKARA - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde 9 şehit veren ve ismi 'Kahramankazan' olarak değiştirilen ilçede şehitler, darbenin yıl dönümünde mezarları başında anıldı. 

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin önemli noktalarından biri, Akıncı Üssü'nün bulunduğu Ankara'nın Kahramankazan ilçesi oldu. Akıncı Üssü'ndeki 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan FETÖ'cü pilotların kullandığı F-16 savaş uçakları, TBMM, Cumhurbaşkanlığı ve Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığını hedef aldı. FETÖ'cü askerler tarafından Genelkurmay Karargahında derdest edilen dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da Akıncı Üssü'ne getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa çıkan ilçe halkı, Akıncı Üssü'ne giderek darbe girişimine engel olmaya çalıştı. Akıncı Üssü'ndeki pist önünde ateş yakan vatandaşlar, uçakların kalkışına engel olmaya çalıştı. Akıncı Üssü'nden vatandaşlara açılan ateş sonucu 9 kişi şehit oldu, 92 kişi de yaralandı. Bu mücadele sonrası Kazan ilçesinin ismi TBMM Genel Kurulu'nda 'Kahramankazan' olarak değiştirildi.

ŞEHİT DEDE VE AMCAYA ZİYARET 

Darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümü nedeniyle ilçede şehit olan 9 kişi, mezarları başında düzenlenen törenle anıldı. Törene, Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe protokolü ile şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törende şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Daha sonra şehit mezarlarına karanfil bırakılarak, dua edildi. Ziyaretler sırasında şehit yakınları duygu dolu anlar yaşadı. 15 Temmuz gazisi Birgül Biçinci'nin 1,5 yaşındaki kızı İdil de, o gece Akıncı Üssü'nde şehit olan dedesi Hasan Yılmaz ile amcası Lokman Biçinci'nin mezarına karanfil bıraktı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KahramankazanAnma15 Temmuz
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