Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 38
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1446.82
ALTIN
483.46
DOLAR
8.5300
STERLİN
11.7969
EURO
10.0467
Mardin'de kamu lojmanı satışı
Mardin'de kamu lojmanı satışı
DOKAP Sözleşmeli uzman personel alacaktır
DOKAP Sözleşmeli uzman personel...
Milli Savunma Bakanlığından personel alım ilanı
Milli Savunma Bakanlığından personel...
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi...

"299 orman yangınının tamamı kontrol altına alındı"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Ağustos 2021 Cuma 14:44
0 Okunma
"299 orman yangınının tamamı kontrol altına alındı"

ANKARA - Orman Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, Ege Bölgesi’nden Güneydoğu Anadolu’ya kadar uzanan ve Türkiye’nin 54 şehrinde yaşanan 299 orman yangınının tamamının kontrol altına alındığını söyledi.


 

OGM Müdürü Bekir Karacabey, başta Antalya, Adana, Mersin ve Marmaris olmak üzere 16 günde yaşanan 299 orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu. Ege Bölgesi’nden Güneydoğu Anadolu’ya kadar uzanan ve Türkiye’nin 54 şehrinde yaşanan 299 orman yangınının tamamının kontrol altına alındığını söyleyen Karacabey, “16 günde 54 ilde çıkan 299 orman yangınının tamamı kontrol altına alındı. Orman teşkilatının 28 bölge müdürlüğünden ekiplerin seferber olduğu ve 16 gün boyunca devam eden orman yangınlarına pek çok şehirden itfaiye, polis, jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden askerler ve vatandaşlar destek oldu. Toplamda 5 bin 250 kişilik bir ekibin koordinasyonu ile kontrol altına alınan yangınlar için 18 su atar uçak, 68 helikopter, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve 430 iş makinası kullanıldı” diye konuştu.


 

‘ESAS KAYNAK İNSAN FAKTÖRÜ’


 

Günümüzde önemli bir afet haline gelen orman yangınlarının temel sebebinin iklim değişikliği olduğu ifade edilse de, yangınların esas kaynağının insan faktörü olduğuna dikkat çeken Karacabey, “Yangınların yüzde 90’a yakın kısmı insan eli ile çıkıyor. Bunların sadece yüzde 6’lık kısmı kasten yakılarak çıkarılıyor. Geri kalan yüzde 84’lük kısmı maalesef vatandaşımızın ihmali, dikkatsizliği sonucunda ortaya çıkıyor. Toplumun her bir ferdinin daha dikkatli, daha duyarlı davranmasıyla bu felaketlerin önüne geçmek mümkün” dedi.


 

‘HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN TEREDDÜTÜ OLMASIN’


 

Karacabey, yangınlarda zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması konusu ile ilgili, “Bu alanlar, hiçbir vatandaşımızın tereddüttü olmasın ki tekrar ağaçlandırılıp, orman olarak hayatını devam ettirecek. Bu alanlar, tıpkı geçmişte olduğu gibi en kısa sürede üzerindeki yanmış olan ağaçlar çıkarılacak, temizlenecek. Daha sonra toprak fidan dikimine veya tohum ekimine hazır hale getirilecek. Bu sonbahardan itibaren tekrar ağaçlandırılarak, eski yeşil dokusuna kavuşacak. Hiçbir vatandaşımızın tereddüttü olmasın bu alanlar tekrar ağaçlandırılıp, orman olarak hayatını devam edecek” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OGMOrman YangınıKontrol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: Mağduriyetleri süratle gidermenin gayretinde olacağız
Erdoğan: Mağduriyetleri süratle gidermenin gayretinde olacağız
ERÜ Rektörü Çalış: Delta varyantı ile ilgili çalışmaları başlattık
ERÜ Rektörü Çalış: Delta varyantı ile ilgili çalışmaları başlattık
Süleyman Seba vefatının 7'nci yılında kabri başında anıldı
Süleyman Seba vefatının 7'nci yılında kabri başında anıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans