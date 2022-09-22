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483 kaçak göçmen, Iğdır'dan Afganistan'a gönderildi

22 Eylül 2022 Perşembe 11:00
483 kaçak göçmen, Iğdır'dan Afganistan'a gönderildi

IĞDIR - Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 483 düzensiz göçmen, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi.

Iğdır ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yakalanan 483 düzensiz göçmen için yapılan işlemin ardından geri gönderme çalışması başlatıldı. Bu kapsamda İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı geri gönderme merkezlerinde Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirildi. 20 ve 21 Eylül tarihlerinde düzenlenen 2 ayrı charter seferiyle 483 göçmen ülkelerine gönderildi.

Yetkililer, Iğdır'dan gönderilen kaçak göçmen sayısının 4 bin 397'ye ulaştığını bildirdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
483 Kaçak GöçmenAfganistanIğdır
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