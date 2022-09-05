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Adalet Bakanlığı 1.500 Hakim ve Savcı Adayı Alacak

05 Eylül 2022 Pazartesi 15:10
Adalet Bakanlığı 1.500 Hakim ve Savcı Adayı Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;   A-2022 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara;
1) 1200 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,
2) 150 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı,
3) 150 idari yargı hâkim adayı,
alınacak olup yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde, ilanda belirtilen sınav merkezlerinde dört oturumda yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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