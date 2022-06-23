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Altınova Belediye Başkanlığı Memur alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
23 Haziran 2022 Perşembe 13:48
Altınova Belediye Başkanlığı Memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Yalova İli Altınova Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 01.08.2022 ile 03.08.2022 tarihleri arasında (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında)
Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:24/A Altınova/YALOVA adresindeki Altınova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt bürosuna şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunabilecek olup, boy ve kilo ölçümü sonrasında geçerli şartlara sahip adaylar istenilen belgeler ile birlikte müracaatlarını tamamlayabileceklerdir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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