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Ankara'da sele kapılan kişi için ekipler seferber oldu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde etkili olan sağanak sonrası yaşanan selde kaybolan Mehmet G.'yi arama çalışmaları sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi de 4 günlük bilançoyu açıklayarak 'yoğun yağış' uyarısında bulundu.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
12 Haziran 2022 Pazar 17:59
Ankara'da sele kapılan kişi için ekipler seferber oldu

ANKARA

Kentte dün etkili olan sağanak sonrası Altındağ ilçesindeki Tatlar Deresi'nin taşması sonucu aracıyla sele kapılan CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit hayatını kaybetti, bölgede arıcılık yaptığı belirtilen Mehmet G.'nin ise kaybolduğu belirtildi.

İhbarla bölgede çalışma başlatan ancak olumlu bir sonuç alamayan AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekipleri, bu sabah da faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. 15 kilometrekarelik dere yatağı boyunca devam eden çalışmalara sivil toplum örgütleri de destek veriyor. Belediye ekipleri de bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

MÜŞTERİMİZİN ARABASINI ARARKEN CESEDİ BULDUK

'MÜŞTERİMİZİN ARABASINI ARARKEN CESEDİ BULDUK' 

Bölgede hayvancılıkla uğraşan ve sel felaketinde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cansız bedenini bulan Erdavut Dedeoğlu, "Dün burada müşterimize kurban sattık. Dışarıya çıkınca sel geldi. Her şey 15 dakika içinde oldu. Sel, iki arabayı dereye attı. Müşterimizin arabasını ararken cesedi bulduk.

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Ayağını gördük, üzerinde çalı çırpı yığınları vardı. Jandarmaya haber verdik. Dağlar bir anda üzerimize kayıp geldi. Önünde durulmuyor. Ne olduğunu anlayamadık. Onun dışında benim çiftliğimden 500 metre aşağıdaki arıcı kaybolmuş, 58-60 yaşlarındaydı. Onu henüz bulamadılar" dedi.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaşanan sel felaketi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Kentte son 4 gündür yaşanan fırtınada rüzgar hızının zaman zaman saatte 92 kilometreye çıktığı ve 127 kilogramlık yağış düştüğünün belirtildiği açıklamada, "Ankara'nın yıllık ortalaması ise 392 kilogramdır. Bu 4 gün boyunca 250 ağaç devrilmesi, 63 çatı uçması, 5 istinat duvarı çökmesi, 166 mahsur kalma dahil 6 bin 670 olaya belediyemiz tarafından müdahale edildi" denildi.

6ANKARA İÇİN YOĞUN YAĞIŞ UYARISI

ANKARA İÇİN 'YOĞUN YAĞIŞ' UYARISI 

Ankara'da bugün yine öğleden sonra yoğun yağış beklendiğinin vurgulandığı açıklamada, "Bugünkü yağışın olumsuz sonuçlarının, önceki yağışlarda toprağın suya doyması nedeniyle daha çok olabileceği tahmin edilmektedir.

Bu bakımdan, özellikle istinat duvarı yakınlarına araçların park edilmemesi, büyük mesire alanları gibi açık alanlardaki bireysel programların ertelenmesi gibi tedbirlerin alınmasını vatandaşlarımızdan özellikle rica ederiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentimizde yaşanan sel felaketlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için bugün 1468 araç 3 bin 914 personeli ile teyakkuz halinde saha çalışmalarına devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraSelAltındağ
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