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Antalya'da deniz, havadan sıcak

27 Ağustos 2022 Cumartesi 15:50
Antalya'da deniz, havadan sıcak

 ANTALYA'da sıcak ve nemli havadan bunalanlar, serinlemek için Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Kentte hava sıcaklığı 29, deniz suyu sıcaklığı ise 30 derece olarak ölçüldü.

Hava sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Antalya'da, deniz suyu sıcaklığı 30 derece oldu, nem oranı ise yüzde 58'i gösterdi. Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler ile kentte yaşayanlar, sabah saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Bazıları kumsalda güneşlenirken, bazıları ise denize girerek serinlemeye çalıştı. Gençler tehlikeye aldırış etmeden falezlerden denize atlayarak serinledi, yabancı turistler su sporları yaparak adrenalin dolu dakikalar yaşadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaHava Sıcaklığı
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