Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.419,71
ALTIN
1.116,04
DOLAR
18,77
STERLİN
22,61
EURO
19,96
Munzur Üniversitesi Akademik Personel alacak
Munzur Üniversitesi Akademik Personel...
TBMM Başkanlığı 47 yasama uzman yardımcısı alacak
TBMM Başkanlığı 47 yasama...
Sarıyer Belediyesi İstinye'deki tesisi kiraya verecek
Sarıyer Belediyesi İstinye'deki tesisi...
67 konut ve 51 iş yeri satışa çıkıyor
67 konut ve 51...

AYM'den, HDP'nin hazine yardımı hesaplarına bloke kararı

05 Ocak 2023 Perşembe 15:04
AYM'den, HDP'nin hazine yardımı hesaplarına bloke kararı

ANKARA - Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması talebini kabul etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianame, 21 Haziran 2021’de kabul edilerek dava açıldı. İddianamede, partinin temelli kapatılmasının yanında hazine yardımlarından da tamamen yoksun bırakılması istendi. HDP, bu süreçte esas hakkındaki savunmasını tamamlayarak, Anayasa Mahkemesi’ne sundu. Dava aşamasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Anayasa Mahkemesi’ne, HDP’nin bu süreçte de terör örgütü ile organik bağının devam ettiğini belirterek, ivedilikle hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını istedi. Bu talep üzerine yüksek mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan partinin terör örgütü ile organik bağının dava sürecinde de devam ettiği yönündeki bilgi ve belgeleri istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bunun üzerine Anayasa Mahkemesi’ne 11 sayfalık yazı gönderdi. Yazıda, HDP’nin terör örgütü PKK ile irtibatının dava sürecinde de devam ettiği vurgulandı. Hazine yardımının parti dışı faaliyetlerde kullanılmasının engellenmesi için partinin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulması gerektiği belirtildi. Anayasa Mahkemesi de HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasına karar verdi. HDP'nin 1 ay içinde savunma yapacağı, 1 ay sonra tedbir kararının gözden geçirileceği belirtildi.

Öte yandan HDP’ye bu sene 179 milyonu 10 Ocak’a kadar olmak üzere 539 milyon TL hazine yardımı yapılacaktı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AYMHDPHazine Yardımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, e-Ticaret temsilcilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, e-Ticaret temsilcilerini kabul etti
Konya'da askeri araç kazasında şehit olan 2 asker için uğurlama töreni
Konya'da askeri araç kazasında şehit olan 2 asker için uğurlama töreni
Munzur Üniversitesi Akademik Personel alacak
Munzur Üniversitesi Akademik Personel alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans