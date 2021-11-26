Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,781.55
ALTIN
704.94
DOLAR
12.10
STERLİN
16.15
EURO
13.66
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı...
DHMİ'den Hava Trafik Kontrolörü Alıyor 
DHMİ'den Hava Trafik Kontrolörü...
Bitlis İl Özel İdaresi'nden satılık 31 adet dükkan
Bitlis İl Özel İdaresi'nden...
Çankaya Belediyesi'nden konut ve arsa satışı
Çankaya Belediyesi'nden konut ve...

Bakan Akar, TSK komuta kademesiyle Ege Ordusu'nda

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Kasım 2021 Cuma 15:22
0 Okunma
Bakan Akar, TSK komuta kademesiyle Ege Ordusu'nda

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, Ege Ordusu Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Ege Ordusu Komutanlığı'na geldi. Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri tarafından karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı, şeref defterini imzaladı. Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing alan, buradaki bilgiler kapsamında talimatlar veren Bakan Akar, bölgedeki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

GÜNEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI'NDA İNCELEME

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Ege Ordusu Komutanlığı'nın ardından Güney Deniz Saha Komutanlığı'na geçti. Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Yıldız tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamlayarak, şeref defterini imzaladı. Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing alan Akar, burada inceleme ve denetlemelerde bulunarak talimatlar verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan AkarTSK Komuta KademesiEge Ordusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli SİHA Bayraktar TB2 400 bin uçuş saatini tamamladı
Milli SİHA Bayraktar TB2 400 bin uçuş saatini tamamladı
Türk-İş Başkanı: Toplumun yüzde 90'ını memnun edecek bir rakam gelirse 'evet' deriz
Türk-İş Başkanı: Toplumun yüzde 90'ını memnun edecek bir rakam gelirse 'evet' deriz
27 Mayıs darbesinde zarar görenlere tazminat kararı
27 Mayıs darbesinde zarar görenlere tazminat kararı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans