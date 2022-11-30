Bakan Varank: '30 bin yazılımcı Türkiye'den gitti' ifadesi doğru değil

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "'Son 1 yılda 30 bin yazılımcı ülkeden gitti' ifadesi doğru değil. Bu altı boş bir rakam. Türkiye'den yurt dışına çalışan gençlerimiz var ama birçoğu ülkeyi terk ederek değil uzaktan çalışma yöntemiyle Türkiye'de yaşayarak yurt dışına çalışmaya devam ediyorlar" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından 'Yeni Dünyanın Yeni Kuralları: Sınırların Ötesinde Siber Güvenlik' temasıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Siber Güvenlik Haftası Açılışı ve Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'na katıldı. Programda Bakan Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da yer aldı. Bakan Varank, konuşmasında, dijitalleşme ve teknolojiyle birçok şeyin daha kolay olmasına karşın avantajları gibi dezavantajlarının da olduğunu belirterek, "Hayatımızı hızlı bir şekilde değiştiren dijitalleşme, kötüye kullanımıyla maddi ve manevi büyük zararlara yol açabiliyor. Yenilikçi teknolojilerle daha da karmaşıklaşan siber saldırılar; kritik altyapılara ciddi hasarlar verebiliyor, kritik hizmetlerin kısmen ya da tamamen devre dışı kalmasını sağlayarak toplumsal düzeni bozma veya ülke güvenliğini tehlikeye sokma potansiyeli taşıyor. Ciddi can ve mal kaybına sebep olabiliyor. Maddi açıdan bakacak olursak siber saldırıların sadece bu yıl 6 trilyon dolarlık bir maliyete ulaştığı düşünülüyor. Gördüğünüz gibi teknolojinin insanlığa faydalı olan yüzünün yanında kötü ellerde etkili bir silaha dönüşen yüzü; mücadele edilmesi gereken bir tehdit olarak her zamankinden çok daha ciddi bir şekilde karşımızda duruyor. Belki de bundan sonra savaşları başlatacak ilk kurşun dijital ortamdan sıkılacak" dedi.



'SİBER VATANDA DA MÜCADELE EDİYORUZ'



Ulusal siber güvenliğin, bir ülkenin bağımsızlığının ve ekonomik kalkınmasının teminatı olduğunu vurgulayan Bakan Varank, "Bu nedenle nasıl sınırlarımızı kararlılıkla koruyorsak nasıl Suriye'de ya da 'Mavi Vatan'da çıkarlarımız için mücadele ediyorsak 'Siber Vatan' olarak ifade ettiğimiz alanda da mücadelemizi sürdürüyor, buna göre stratejiler geliştiriyoruz. Biz, siber saldırılara karşı milli direncin ancak bütüncül bir yaklaşımla hayata geçebileceğinin farkındayız. Bu manada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi ve diğer tüm kurum ve kuruluşlarımızla beraber bazen ayrı ayrı ama hep ortak akılla siber vatanımızı savunuyoruz" diye konuştu.



'1 MİLYAR LİRAYA YAKIN DESTEK'



'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonuyla projeler geliştirdiklerini ve bunları hayata geçirdiklerini belirten Varank, "'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonuyla ülkemizde bilişim ve siber güvenlik sektörünün gelişmesini, küresel pazarda rekabet gücünün artırılmasını sağlayacak politikalar oluşturuyoruz. Toplumun bilgi güvenliği farkındalık seviyesinin artırılması amacıyla 'Bireylere Yönelik Bilgi Güvenliği Rehberi'ni, sanayi kurumlarında siber güvenliğin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin tanımlanması amacıyla 'Sanayinin Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi'ni, sektör firmalarının asgari seviyede ihtiyaç duyacakları siber güvenlik ürünlerinin belirlenmesi amacıyla 'Mevcut Durum Değerlendirme ve Gereksinim Analizi Kılavuzu'nu hazırladık. Son 20 yılda siber güvenlik alanındaki 664 projeye güncel rakamlarla 1 milyar liraya yakın destek verdik. 'Deneyap' teknoloji atölyelerimizde, daha hayata yeni başlayan evlatlarımıza birçok teknoloji eğitimiyle beraber siber güvenlik eğitimleri de veriyoruz. 'Açık Kaynak Platformu' ile olası siber güvenlik sorunlarının önüne geçecek açık kaynak çözümlerin geliştirilmesi için öncülük ediyoruz" dedi.



'ALTI BOŞ RAKAM'



Bakan Varank, 30 bin yazılımcının yurt dışına gittiği iddialarıyla ilgili ise "Türkiye'den 30 bin yazılımcının yurt dışına gittiğine dair haberi özellikle muhalif basın paylaşmaya çalışıyor. Bu rakamı kim takip etmiş, gerçekten de 30 bin yazılımcı ülkeden gitmiş mi? Altının boş olduğunu görebiliyorsunuz. Biz bu rakamları takip ediyoruz. Evet, şu anda Türkiye'den yurt dışına çalışan gençlerimiz var. Bunlardan birçoğu ülkeyi terk ederek değil uzaktan çalışma yöntemiyle Türkiye'de yaşayarak yurt dışına 'freelance' olarak çalışmaya devam ediyorlar. Biz bunu da yanlış bir iş olarak görmüyoruz. 'Son 1 yılda 30 bin yazılımcı ülkeden gitti' ifadesi doğru bir ifade değil. Bu altı boş bir rakam" diye konuştu.



Savunma Sanayii Başkanı Demir de siber güvenliğin önemine değinerek, savunmacı olmak kadar caydırıcı olacak bir saldırı gücüne sahip olmanın da önemli olduğunu söyledi. Demir ayrıca Harvard Üniversitesi'nin bu yıl yayımladığı 'Siber Güç Endeksi Raporu'na göre Türkiye'nin genel değerlendirmede 23'üncü sırada yer aldığını kaydetti.