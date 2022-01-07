Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,023.35
ALTIN
794.13
DOLAR
13.84
STERLİN
18.75
EURO
15.67
Batman Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak
Batman Üniversitesi sözleşmeli personel...
Muş Alparslan Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Muş Alparslan Üniversitesi sözleşmeli...
Kumluca Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Kumluca Belediyesi Zabıta Memuru...
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sözleşmeli Personel alacak
Türkiye İnsan Hakları ve...

Batman Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
07 Ocak 2022 Cuma 11:41
0 Okunma
Batman Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Batman Üniversitesi’nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde; Üniversitemiz ile bağlı işyerleri emrinde istihdam edilmek üzere ilanda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacak.

Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Üniversite Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muş Alparslan Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Muş Alparslan Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Kumluca Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Kumluca Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Bahçeli 'Turkovac' aşısı oldu
Bahçeli 'Turkovac' aşısı oldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans