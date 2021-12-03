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Bingöl Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi Alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Aralık 2021 Cuma 12:12
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Bingöl Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi Alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Bingöl Üniversitesi bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alımı yapacak.

Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 16.12.2021 tarihi mesai bitimine kadardır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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