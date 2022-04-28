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“BİR ARAYA HİÇBİR ZAMAN GELEMEDİLER Kİ AYRILSINLAR”

Türkiye sıcak siyasi gündemi ortamında Ak Partili Esen Ermiş Ertürk’ten dikkat çeken açıklama geldi.

Ercan GÜNEŞ
Ercan GÜNEŞ
28 Nisan 2022 Perşembe 17:12
“BİR ARAYA HİÇBİR ZAMAN GELEMEDİLER Kİ AYRILSINLAR”

Türkiye sıcak siyasi gündemi ortamında Ak Partili Esen Ermiş Ertürk’ten dikkat çeken açıklama geldi.”Altılı masadan haberler geliyor. Haberleri geliyor ama dağıldı diye bir şey yok. Bir araya hiçbir zaman gelemediler ki ayrılsınlar.Tüm Türk tarihine adeta Iftira eden mahiyette,Ermeni soykırımı yalanıyla alakalı bir tweet atmıştı geçtiğimiz günlerde ve gerçekten çok kanımıza dokunan bir ima ile. Bu ülke topraklarında ve bu ülkenin eski geniş coğrafyasında yaşayan hiçbir ecdadımızın ne literatüründe ,ne ahlakında,ne de devlet yönetme geleneğinde ,soykırım yapmak gibi bir alçaklık söz konusu olamaz. Kendi tarihinin bilimsel,tarihsel gerçeklerini bilmeyen bir siyasinin söylemidir bu söylem.Ve bu söylemi , İslami muhafazakar,sol,sağ kanadın ve gizli ortak olan hdp gibi  karman çorman siyasi oluşumun sonunu getirdi.Akabinde  6 lı masadan kaldırıldım demek yerine kendi amblemimle katılacağım dedi.Söyleminde çok dikkat çeken bir nokta var. Bunu şu anda söylemeyeceğim. Asıl planın ne olduğunu hepimiz görüyoruz. Çok enteresan gelişmeler bekliyoruz. Ama zaten siyaseti bilen ,kamuoyunu takip eden herkes çok uzun zamandır bekliyor”

Esen Ermiş Ertürk kimdir? Esen hanım siyasete Ak Parti kurucular kurulu üyesi Dr Bülent Gedikli’nin davetiyle uzun yıllar önce katılmıştır.Akademik eğitimi Cambridge Siyaset bilimi olan Esen Ermiş Ertürk hanım aynı zamanda 3.kuşak uluslararası lojistik aile şirketler grubunda küçük yaşlardan beri her kademede görev yaparak yetişmiş bir iş insanı.Bu şapkası nedeniyle uluslararası ekonomi heyetlerinde birçok ülkede görev yaptı.Çok iyi derecede İngilizce,Almanca,Fransızca,Rusça ve İspanyolca bilen Esen Ermiş Ertürk ,bir erkek çocuk annesi.Kadınların ekonomiye katılması ve çalışma ortamlarında ücretsiz kreş sağlanması için hem projeler geliştiren hem bağışçı olan Esen Ermiş Ertürk manevi nedenlerle kendi adını taşımasını istemediği, birçok okul ,okul öncesi öncesi eğitim kurumu ve bakımevinin de kurucusu.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
AK PartiEsen Ermiş ErtürkAltılı MasaTürkiyeSiyaset Gündem
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