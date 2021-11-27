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Bitlis'te kamu lojmanları satışa sunuldu

Ahlat Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği, Hazineye ait  kamu lojmanlarını satışa sundu.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
27 Kasım 2021 Cumartesi 16:38
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Bitlis'te kamu lojmanları satışa sunuldu

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; İhale,  2 Aralık 2021 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile Ahlat Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılacak. 

Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması gerekmektedir. 

Ahlat Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinin ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 27.11.2021 16:46
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