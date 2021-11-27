Bitlis'te kamu lojmanları satışa sunuldu

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; İhale, 2 Aralık 2021 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile Ahlat Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılacak.



Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması gerekmektedir.



Ahlat Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinin ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız