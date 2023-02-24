Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.104,08
ALTIN
1.106,82
DOLAR
18,89
STERLİN
22,68
EURO
20,00
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...
Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İçişleri Bakanlığı 18 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
İçişleri Bakanlığı 18 Sözleşmeli...
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyeleri alacak
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim...

BM Kalkınma Programı, enkaz kaldırma faaliyetlerine destek verecek

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye'deki depremler nedeniyle oluşan enkazın kaldırılması çalışmalarına destek olacak.

24 Şubat 2023 Cuma 15:00
BM Kalkınma Programı, enkaz kaldırma faaliyetlerine destek verecek

Cenevre

Programdan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) 16 Şubat'ta duyurduğu Türkiye için 1 milyar dolarlık "acil yardım çağrısının" bir parçası olarak istenen 113,5 milyon dolarlık fonun büyük kısmının, enkaz kaldırma faaliyetleri için kullanılacağı belirtildi.

UNDP'nin hükümetin eylemlerini desteklemek üzere çevre dostu enkaz yönetimi yaklaşımını uygulamayı hedeflediği aktarılan açıklamada, molozun kaldırılıp bir yere dökülmesi yerine enkazın içerdiği ham maddelerin geri dönüşümünün sağlanmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, BM Kalkınma Programı'nın aynı zamanda enkazın kaldırılması ve işlenmesi için yöre sakinlerinin istihdamıyla geçim kaynakları yaratmaya da çalışacağı ifade edildi.

Açıklamada, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton'ın görüşlerine de yer verildi.

Vinton, "UNDP olarak biz erken toparlanmaya odaklanıyoruz. Bir yanda acil müdahaleyi desteklerken öte yandan bölgede hayatın normale dönmesi için gerekecek büyük çaplı çalışmaları planlıyoruz. Enkazı temizlemek çok önemli bir ilk adım ancak bunu yaparken enkaz altında kalan yaşamlara ve hayallere saygı göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Zorlu görevin kapsamı, insanın kavrayamayacağı ölçüde büyük." değerlendirmesinde bulunan Vinton, tahmini enkaz alanının büyüklüğünün ABD'nin New York şehrindeki 59 kilometrekare alanı kaplayan Manhattan Adası'ndan daha fazla olduğunu belirtti.

UNDP'nin ilk tahminlerine göre, depremler nedeniyle 116 ila 210 milyon ton enkaz oluştu. Gölcük depreminde ise yaklaşık 13 milyon ton enkaz oluşmuştu.

UNDP'nin çalışmalara destekleri sürüyor

Acil müdahale ekipleri için de katkıda bulunan UNDP'nin, Hatay Büyükşehir Belediyesine 160 adet 770 litrelik çöp konteyneri, 54 ton bin kilogram sönmüş kireç ve 10 bin litre dezenfektan teslim ettiği belirtildi. ​​​​

AA

Anahtar Kelimeler:
BM Kalkınma ProgramıEnkaz Kaldırma Faaliyetleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Akar: Şu ana kadar maalesef 100 silah ve mesai arkadaşımızı kaybettik
Bakan Akar: Şu ana kadar maalesef 100 silah ve mesai arkadaşımızı kaybettik
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans