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Bozcaada açıklarında karaya oturan kum yüklü gemi kurtarılmayı bekliyor

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi Batı Burnu mevkisinde, kıyıdan yaklaşık yarım mil açıkta silika kumu yüklü Panama bayraklı 149 metre uzunluğundaki 'Kemet Star' isimli gemi, karaya oturdu. Gemiyi kurtarma çalışması başlatılacak.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Mart 2021 Cuma 13:42
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Bozcaada açıklarında karaya oturan kum yüklü gemi kurtarılmayı bekliyor

ÇANAKKALE - Mısır'ın Abuzenima Limanı'ndan Kocaeli'nin Derince Limanı'na silika kumu taşıyan Panama bayraklı 149 metre uzunluğunda ve 11 bin 848 grostonluk 'Kemet Star' isimli gemi, dün saat 19.30'da Çanakkale Boğazı’na giriş yapmak üzere demir alıp, manevra yaptığı sırada, karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-3 römorkörü ile KEGM-9 isimli tahliye botu sevk edildi.

Gemi kaptanının yardım talebi üzerine, Bozcaada Liman Başkanlığı koordinesinde, Kıyı Emniyeti ekipleri, silika kumu yüklü geminin bulunduğu bölgeye giderek, su altı sörvey kontrolleri için çalışma başlattı. Balık adamlar ve kurtarma uzmanları, geminin emniyetli bir şekilde yüzdürülmesi için çalışma yürütüyor. Planlama sonrasında gemi, römorkör tarafından çekilerek, yüzdürülecek. 

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
 

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi Batı Burnu mevkisinde, kıyıdan yaklaşık yarım mil açıkta silika kumu yüklü Panama bayraklı 149 metre uzunluğundaki 'Kemet Star' isimli gemi için kurtarma çalışması başlatıldı. Kurtarma-3 römorkörü, gemiyi yüzdürmek için bağlanan halat ile çekmeye başladı.  

Anahtar Kelimeler:
Kum Yüklü GemiKurtarılmaÇanakkaleBozcaada
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