Çeşme'de yeni taksi plakaları için ihale yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; İzmir'in Çeşme ilçesinde taksi sayısının 25 adet artırılması için ihale düzenlenecek.



"Çeşme İlçe taksi” plakası ihalesine katılmak isteyen kişilerin istenen belgeleri 4 Ağustos 2021 saat 12.00'ye kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.



İhale, 05 Ağustos 2021 Perşembe günü saat: 15.00'te Kültürpark (Fuar) Celal Atik Spor Salonu'nda yapılacak.



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