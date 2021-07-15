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Çeşme'de yeni taksi plakaları için ihale yapılacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Temmuz 2021 Perşembe 10:57
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Çeşme'de yeni taksi plakaları için ihale yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; İzmir'in Çeşme ilçesinde taksi sayısının 25 adet artırılması için ihale düzenlenecek.

"Çeşme İlçe taksi” plakası ihalesine katılmak isteyen kişilerin istenen belgeleri 4 Ağustos 2021 saat 12.00'ye kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

İhale, 05 Ağustos 2021 Perşembe günü saat: 15.00'te Kültürpark (Fuar) Celal Atik Spor Salonu'nda yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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