Çukurova Kalkınma Ajansı 2021 yılı proje teklif çağrısı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Çukurova Kalkınma Ajansı, yürütmekte olduğu “Yenilik ve Verimlilik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” ve “Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıktı.

Proje sahiplerinin, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 16 Nisan 2021 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.

Çukurova Kalkınma Ajansının resmi ilanına ulaşmak için tıklayınız