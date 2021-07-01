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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşıda 50 milyon dozu aştık

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Temmuz 2021 Perşembe 13:42
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşıda 50 milyon dozu aştık

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 milyon dozu aştık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun. Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah Kovid-19'la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
50 Milyon Doz AşıCumhurbaşkanı Erdoğan
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