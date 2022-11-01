DavutpaÅŸa patlamasÄ± davasÄ± yeniden gÃ¶rÃ¼lecek

Ä°STANBUL - DavutpaÅŸa'da 31 Ocak 2008'de 21 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 115 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± maytap atÃ¶lyesi patlamasÄ±na iliÅŸkin dava, Anayasa Mahkemesi kararÄ±yla yeniden gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlandÄ±. Anayasa Mahkemesi, maÄŸdurlarÄ±n bireysel baÅŸvurusu Ã¼zerine yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede, 'YaÅŸam hakkÄ± ihlali ve etkin soruÅŸturma yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olmasÄ±' gerekÃ§esiyle, yargÄ±lamanÄ±n yenilenmesi kararÄ± verdi. AyrÄ±ca baÅŸvuruculara 1 milyon 200 bin TL tazminat Ã¶denmesi de kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.Â



BakÄ±rkÃ¶y 6. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya 4 tutuksuz sanÄ±k, patlamada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin aileleri, yaralananlar ve taraf avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. Anayasa Mahkemesi kararÄ± doÄŸrultusunda, Â 'ihlalin sonuÃ§larÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±' iÃ§in, kanun gereÄŸi mahkeme hakimi davadan Ã§ekildi. YargÄ±lamada yeni hakim gÃ¶revlendirilmesi iÃ§in dosya BakÄ±rkÃ¶y 7. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne gÃ¶nderildi.Â



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ADLÄ°YE Ã–NÃœNDE AÃ‡IKLAMA



DuruÅŸma sonrasÄ± gazetecilere aÃ§Ä±klama yapan katÄ±lanlarÄ±n avukatÄ± Ã–zlem Ã–zkan, "Bizler bugÃ¼n, yaklaÅŸÄ±k 15 senedir hukuk mÃ¼cadelesi veren, DavutpaÅŸa'da meydana gelen patlamada hayatÄ±nÄ± kaybeden ve yaralanan kiÅŸilerin yakÄ±nlarÄ± aileleri olarak buradayÄ±z. Anayasa Mahkemesi'nin kararÄ± sonrasÄ±nda yeniden yargÄ±lama baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, adalet mÃ¼cadelesi hala devam ettiÄŸi iÃ§in bir taraftan iyiyiz. DiÄŸer taraftan bu kadar uzun sÃ¼redir devam eden ve bir tÃ¼rlÃ¼ sorumlularÄ±n gerÃ§ekten etkin bir ÅŸekilde yargÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±, ceza almadÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼reÃ§le karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. BugÃ¼n yeniden yargÄ±lama yapÄ±lmasÄ±nÄ±n ilk aÅŸamasÄ±ndayÄ±z. Bir Ã¶nceki baÅŸkan, halen 6. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi baÅŸkanÄ± olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ve bu yargÄ±lamaya bakamayacaÄŸÄ± iÃ§in, 7. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine dosyanÄ±n gÃ¶nderilmesine karar verdi. Yeniden yargÄ±lama Anayasa Mahkemesi'nin vermiÅŸ olduÄŸu 'yaÅŸam hakkÄ± ihlali nedeniyle ve etkin bir soruÅŸturma yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olmasÄ±' nedeniyle verildi. Yeniden yargÄ±lama demek, aslÄ±nda bizce bÃ¼tÃ¼n sorumlularÄ±n tekrar mahkeme huzuruna ve sanÄ±k sandalyesine oturtulmasÄ± demek" diye konuÅŸtu.



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"AKÅžAM EVE DÃ–NEBÄ°LECEK MÄ°YÄ°M KORKUSU OLMASIN"



Patlamada hayatÄ±nÄ± kaybeden HÃ¼seyin TayranoÄŸlu'nun eÅŸi Fadime TayranoÄŸlu "Ben de eÅŸimi DavutpaÅŸa patlamasÄ±nda kaybettim. Bizim yaklaÅŸÄ±k 15 yÄ±ldÄ±r Ã§abamÄ±z, bir sonraki iÅŸ kazasÄ± olmasÄ±n diye. Sabah evden Ã§Ä±karken, 'AkÅŸam eve dÃ¶nebilecek miyim' korkusu olmasÄ±n. Ben bir iÅŸ yerine gidip Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsam eÄŸer, o yerin gÃ¼venli bir yer olduÄŸuna inanarak Ã§alÄ±ÅŸayÄ±m. Adaletin olduÄŸunu bilerek Ã§alÄ±ÅŸayÄ±m. Bunun mÃ¼cadelesini de sonuna kadar vereceÄŸim" dedi.



Patlamada eÅŸini kaybeden Ä°dris Ã‡abuk, "KeÅŸke DavutpaÅŸa davasÄ±ndaki yargÄ±lamada adil ve caydÄ±rÄ±cÄ± cezalar verilmiÅŸ olsaydÄ±. 2008 yÄ±lÄ±ndan itibaren iÅŸ cinayetlerinde azalma olurdu. Ä°ÅŸ cinayetleri davalarÄ±nÄ± takip edin. Bir kiÅŸi olmasÄ± Ã¶nemli deÄŸil. 1, 5, 10, bu sayÄ± 300 kiÅŸiye kadar bile Ã§Ä±kabiliyor. AcÄ± bir tablo ama, davanÄ±zÄ± takip ederseniz bir sonuÃ§ alabiliyorsunuz. Ne kadar dava takip edilirse iÅŸ cinayetlerinde azalma o kadar fazla olur" ÅŸeklinde konuÅŸtu.



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DAVANIN GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°



DavutpaÅŸa'daki maytap atÃ¶lyesindeki patlamanÄ±n ardÄ±ndan, BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± 10 sanÄ±k hakkÄ±nda dava aÃ§tÄ±. BakÄ±rkÃ¶y 6. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki yargÄ±lama 14 Temmuz 2014 sonuÃ§landÄ±. Mahkeme dÃ¶nemin Zeytinburnu Belediyesi Ruhsat ve Denetleme MÃ¼dÃ¼rÃ¼ RÃ¼stem Tekin ile dÃ¶nemin ZabÄ±ta MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Feruz Kutsal hakkÄ±nda 7'ÅŸer yÄ±l 6'ÅŸar ay, bina sahipleri Remzi ve Resul KoÃ§yiÄŸit kardeÅŸlere de 5'er yÄ±l hapis cezasÄ± verdi. DÃ¶nemin Ä°mar ve Åžehircilik MÃ¼dÃ¼rleri Åževket YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Servet KÄ±rna'ya ise 4'er yÄ±l 2'ÅŸer ay hapis cezasÄ± verilirken, bu cezalar 30'ar bin 400'er lira para cezasÄ± Ã§evrildi. DÃ¶nemin Ä°mar ve Åžehircilik MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hatice KÃ¼Ã§Ã¼kakyÃ¼z'Ã¼n 2,5 yÄ±llÄ±k hapis cezasÄ± da 18 bin 200 liraya Ã§evrildi. Zeytinburnu Belediye BaÅŸkanÄ± Murat AydÄ±n, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Atakan TanÄ±ÅŸ ile patlamanÄ±n olduÄŸu atÃ¶lyede iÅŸÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸan Hasan Altay ise beraat etti.Â



KararÄ±n temyiz edilmesi sonra YargÄ±tay 12. Ceza Dairesi, 'Taksirle Ã¶lÃ¼me neden olma' suÃ§undan 7 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verilen sanÄ±klar RÃ¼stem Tekin ve Feruz Kutsal hakkÄ±ndaki suÃ§un 'GÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanmak' kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸi belirtilerek, bozma kararÄ± verdi. Zeytinburnu Belediye BaÅŸkanÄ± Murat AydÄ±n, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Atakan TanÄ±ÅŸ ile patlamanÄ±n olduÄŸu atÃ¶lyede iÅŸÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸan Hasan Altay ise beraat kararlarÄ± ve sanÄ±klar Remzi ve Resul KoÃ§yiÄŸit hakkÄ±ndaki 5 yÄ±l hapis cezasÄ± kararÄ±nÄ± onadÄ±. Servet KÄ±rna hakkÄ±nda zaman aÅŸÄ±mÄ± sÃ¼resinin dolduÄŸu belirtilerek, davanÄ±n dÃ¼ÅŸmesine karar verildi. Taksirle Ã¶lÃ¼me neden olma suÃ§undan para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Åževket YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Hatice KÃ¼Ã§Ã¼kakyÃ¼z suÃ§larÄ±nÄ±n 'Ä°hmal suretiyle gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanmak' suÃ§u kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸi belirtildi.Â



2019 yÄ±lÄ±nda dosyada yeniden yargÄ±lama sonunda mahkeme, sanÄ±klardan RÃ¼stem Tekin ve Feruz Kutsal'a 'GÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanma' suÃ§undan 2'ÅŸer yÄ±l hapis cezasÄ± verdi. Mahkeme, cezayÄ± 1 yÄ±l 8 aya dÃ¼ÅŸÃ¼rerek, hÃ¼kmÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. SanÄ±klardan Åževket YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Hatice KÃ¼Ã§Ã¼kakyÃ¼z'Ã¼ ise 'Ä°hmal suretiyle gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanma' suÃ§undan 1'er yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±.Â



Mahkeme heyeti bu cezayÄ± 10'ar aya dÃ¼ÅŸÃ¼rerek, hÃ¼kmÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdi.Â



KatÄ±lanlar bu kararÄ± bireysel baÅŸvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne taÅŸÄ±dÄ±.Â