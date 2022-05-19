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Dışişleri'nden, Yunan makamlarının 'Pontus' iddialarına tepki

Dışişleri Bakanlığı'nca, Yunanistan resmi makamlarının 'Pontus' iddialarına ilişkin ifadelerinin, tarihi çarpıtmaya yönelik hezeyan dolu açıklamalar olduğu ve Türkiye tarafından reddedildiği bildirildi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
19 Mayıs 2022 Perşembe 17:17
Dışişleri'nden, Yunan makamlarının 'Pontus' iddialarına tepki

ANKARA, (DHA)-

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan resmi makamları tarafından mesnetsiz 'Pontus' iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz. Yunan makamlarının tarihi akıl dışı bir şekilde çarpıtma çabalarını ısrarla sürdürdüğünü görmek üzücüdür. Türkiye karşıtı lobilerin bu çarpık iddiaları üçüncü ülkelerde gündeme taşıyarak kamuoyunu aldatmaya yönelik çabalarını da kınıyoruz" denildi. 

'BARIŞ, İSTİKRAR İÇİN ÇABA SARF ETMEYE DAVET EDİYORUZ'

Tarihten husumet çıkartmaya ve genç nesilleri yanlış bir mecrada yönlendirmeye çalışanların çabalarının barış ve istikrara hizmet etmeyeceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gerçekle bağdaşmayan yapay tarih anlatımlarından medet ummak yerine, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila girişimi sırasında işlediği ve Müttefik Devletleri Tahkikat Komisyonu raporunda yer aldığı gibi Lozan Barış Antlaşması'yla tespit edilmiş insanlık suçlarıyla yüzleşmesi daha makul bir tercih olacaktır. Keza bu iddiaları ileri sürenlerin, 1821 Tripoliçe katliamı dahil, başta Türkler olmak üzere diğer dini veya etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarını ve mezalimi hatırlamalarında da yarar olacaktır. Yunanistan'ı gerçekleri çarpıtmak yerine iş birliği temelinde barış, istikrar ve müreffeh bir gelecek için birlikte çaba sarf etmeye davet ediyoruz."

DHA

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DışişleriYunan MakamlarıPontusTepkiYeni Çağrı
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