Erdoğan: Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz

İSTANBUL

Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sazlıdere'ye helikopterle geldi. Erdoğan ilk olarak tören alanının etrafındaki vatandaşları selamladı ve sohbet etti. Erdoğan daha sonra tören alanına geçti. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.



Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, "Bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Bugün ülkemizin gelişmesi, milletimizin güçlenmesi yolunda atılan adımlara bir yenisini daha ekliyoruz. Bugün rahmetli Menderes, rahmetli Özal, rahmetli Erbakan, Demirel gibi ülkemizin kalkınma mücadelesinin sembol isimlerinin ruhlarını bir kez daha şad ediyoruz" dedi.







"HER BÜYÜK GEMİNİN BOĞAZ GEÇİŞİ ŞEHİR İÇİN CİDDİ RİSK ANLAMINA GELİYOR"

Erdoğan, "Sazlıdere Barajı'ndayız ve Kanal İstanbul'a, acaba bu proje neden gerekliydi? Gecikmeli de olsa bugün bu temeli nasıl atıyoruz? İstanbul Boğazı dünyanın en kalabalık gemi trafiklerinden birine sahiptir. Boğazdan, 1930'lu yıllarda, yılda ortalama 3 bin gemi geçiş yapıyordu. Günümüzde bu rakam 45 bine ulaştı. Sadece şehir içi yolculuklar için İstanbul Boğazı'nın her iki yakasındaki 54 ayrı iskelede günde 500 bin kişilik insan trafiği söz konusudur. Dolayısıyla boğazda hem kuzey hem güney hem doğu-batı istikametinde her sınıftan ve kapasiteden çok yoğun bir gemi trafiği yaşanıyor. Aynı dönemde boğazdan geçen gemilerin uzunlukları 50 metreden 350 metreye kadar da yükseldi. Her büyük geminin boğaz geçişi şehir için ciddi risk anlamına geliyor. Petrolden organik ürüne kadar çok farklı yükler taşıyan gemilerin kaza yapmaları durumunda denizlerimizdeki doğal hayat da çok büyük tehdit altına giriyor. Gemilerin karaya çarpması halinde ise hem kültürel mirasımız zarar görüyor hem ciddi yıkım ve yangınlarla karşılaşabiliyoruz. Yaşı biraz ilerlemiş olan İstanbulluların hafızalarında boğazda haftalarca yanan petrol gemilerinin görüntüleri mutlaka vardır. Şimdi buradan gençlerimize sesleniyorum. Z kuşak, tüm bu gençlere sesleniyorum. Bakınız, bütün bu olanlar, bitenler 19 yıl, 20 yıldır bu ülkede iktidarda olan bizler, neleri gerçekleştirdik, hangi adımları attık, bunları bilmeniz gerekiyor" diye konuştu.



"2050 YILINDA BOĞAZDAN GEÇECEK GEMİ SAYISININ 78 BİNİ BULMASI BEKLENİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bu olanlar, bitenler, 19-20 yıldır bu ülkede iktidarda olan bizler neleri gerçekleştirdik, neler yaptık. 2050 yılında boğazdan geçecek gemi sayısının 78 bini bulması bekleniyor. Boğazın güvenli gemi geçiş kapasitesi 25 bindir. Bakın şu müsilajla ilgili Marmara ne durumda. Boğazı gemi geçişlerine kapatamayacağımıza göre yeni bir geçiş yolu fikri ortaya getirdik" dedi.



"KİME SORULMASI GEREKİYORSA ONLARA SORULMUŞ VE YOLA ÖYLE ÇIKILMIŞTIR"

Erdoğan, projenin en ince detayına kadar çalışıldığını belirterek, "Her ne kadar birleri kendi yetki alanında olmayan konularla ilgili 'bize sorulmadı' diye sızlanıyorsa, projenin her noktası hukuka ve bilime uygun olarak yürütüldü ve tamamlandı. 'Bize sorulmadı' diyenlere sesleniyorum; unutmayın kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola öyle çıkılmıştır. Ya zaten sizin bugüne kadar dikili ağacınız yok" şeklinde konuştu.



"BU BİR ÇEŞME AÇILIŞ TÖRENİ DEĞİL, BİR ÇEŞME MUSLUK TAKMA TÖRENİ DE DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz neyi nerede kiminle yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Bu bir çeşme açılış töreni değil, bir çeşme musluk takma töreni de değil. Dünyada örnek kanallarından birisinin bugün temelini atıyoruz. Boğazdaki trafiğin yüzde 99'unu karşılayacak şekilde tespit edildi. Kanalın uzunluğu 45 kilometre. Taban genişliği minimum 275 metre. Bunları İstanbul'dan öyle kazasız, belasız geçirmek öyle kolay değil" dedi.



"6 YIL İÇİNDE TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tam Karadeniz'e çıkıyoruz sağ tarafta bir lojistik merkezi ve muhteşem bir liman. Ülkemizin dış ticaretine yeni bir soluk getirecek. Kanalın her iki yanında planlanan 500 bin nüfuslu yerleşim alanlarının da İstanbul'un merkezindeki baskıyı ortadan kaldıracağına inanıyoruz. Kanal İstanbul, dünyanın en çevreci projesi olarak hayata geçirilecektir. Bir şeyi daha bilmeleri lazım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dediğimiz zaman bir duracaksın. ÇED raporlarını rahatlıkla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verir, verebilir bunu da öğreneceksiniz"

Erdoğan, projeyle ilgili olarak, "Yaklaşık 15 milyar dolarlık bir faaliyetle 6 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Buradan geçecek gemilerden sağlanacak gelir ve diğer unsurlardan elde edilecek gelirle Kanal İstanbul kendi kendini finanse edebilecektir" ifadelerini kullandı.



"DEVLET ADABINI DA HİÇE SAYARAK AKILLARINA NE GELİRSE SÖYLÜYORLAR"

Erdoğan, "Şimdi de Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorlar. Siyasetteki ferasetsizliklerini, proje üretmedeki kısırlıklarını bir kenara bıraktım, devlet adabını da hiçe sayarak akıllarına ne gelirse söylüyorlar. Yatırımcıları tehdit ediyorlar. 'Biz geliyoruz, geldiğimizde bilesiniz ki size ödeme yapmayacağız, bu yatırımları elinizden alacağız' diye. Bankaları tehdit ediyorlar. Projeye ilgi duyan ülkeleri de tehdit ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir. Devletlerde devamlılık esastır, bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Siz nasıl devlet yönetimine talipsiniz. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla alırlar bunları öğrenin. Bunlar tam manası ile çaylak. Devlet yönetimi nedir haberleri yok. Bankalara ödeme yapmazmış. Milletimiz CHP kafasına kalsa ülkenin ne bu barajlara, ne yollara, ne fabrikalara ne hizmetlere kavuşamayacağını bildiği için söylenenleri ciddiye almıyor. Bu halk kimin bu ülkeye eser ve hizmet kazandırmak için ter döktüğünü, kimin hiçbir iş yapmadan sırt üstü yattığını görüyor. İnsan ölür kalır eseri, eşek ölür kalır semeri. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkarmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından temel atma törenine geçildi. Erdoğan ve beraberindeki bakanlar butona basarak Sazlıdere Köprüsü'nün ilk betonunu döktü. Bu sırada gökyüzüne kırmızı beyaz bayraklar bırakıldı ve paraşütle Türk bayrakları indirildi. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle alandan ayrıldı.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU TÖRENDE KONUŞTU



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu törende yaptığı konuşmasında, "Günümüzde yılda ortalama 45 bin geminin geçtiği İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğindeki artış, gemi boyutlarının büyümesi ve özellikle, akaryakıt gibi tehlikeli maddeleri taşıyan tanker geçişlerinin artması, dünya mirası İstanbul üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturuyor. 54 iskelede günde 500 bin yolcu taşıyan şehir içi vapur ve feribotlar içinde çok ciddi kaza riski söz konusu. İstanbul Boğazı'nı kullanan gemilerin güvenli geçişi için yıllık kapasitesinin 25 bin olduğu düşünüldüğünde bugün yaklaşık 45 bin olan, önümüzdeki yıllarda 78 bine çıkacak olan gemi trafik yükünün İstanbul Boğazı'nın seyir, can, mal ve çevre güvenliğini nasıl tehdit ettiği daha iyi anlaşılıyor. Daha geçen hafta, seyir hâlindeki kargo gemisinin bir balıkçı teknesine çarpması sonucu iki balıkçımızın hayatını kaybetmesinin acısı yüreğimizde. Bunlar İstanbul Boğazı'nda alternatif bir geçiş güzergâhına ne denli ihtiyaç olduğunu apaçık gösteriyor. Mühendislik çalışmalarında 204 bilim insanının görev aldığı Kanal İstanbul, tamamlandığında başta İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlaması, boğazın tarihsel ve kültürel dokusunun korumasının yanı sıra; İstanbul Boğazı'nın trafik yükünü hafifletecektir. Similasyonlarımıza göre Kanal İstanbul, seyir güvenliği açısından İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli olacak. Kanal İstanbul ile Türkiye'nin denizyolu taşımacılığındaki rolü güçlenecek; Karadeniz, ticaret gölü hâline dönüşecektir" dedi.