'Fatih', 'Kanuni' ve 'Yavuz' gÃ¶rev baÅŸÄ±nda

ZONGULDAK'Ä±n Ã‡aycuma ilÃ§esi Filyos LimanÄ± ile Karadeniz aÃ§Ä±klarÄ±nda keÅŸfedilen doÄŸal gazÄ± Ã§Ä±kartma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin, TPAO'dan paylaÅŸÄ±m yapÄ±ldÄ±. PaylaÅŸÄ±mda; Sakarya Gaz SahasÄ±'nda gÃ¶rev yapan sondaj gemilerine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve bilgiler yer aldÄ±.



TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k doÄŸal gaz keÅŸfi olan 540 milyar metrekÃ¼p doÄŸal gazÄ±n karaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor. Ã‡aycuma ilÃ§esine baÄŸlÄ± Filyos beldesindeki limanda ve Karadeniz aÃ§Ä±klarÄ±nda yoÄŸunlaÅŸan Ã§alÄ±ÅŸmalar, 24 saat esasÄ±na gÃ¶re yapÄ±lÄ±yor. TÃ¼rkiye Petrolleri Anonim OrtaklÄ±ÄŸÄ± (TPAO), sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin sosyal medya hesabÄ±nda paylaÅŸÄ±m yaptÄ±. 'TÃ¼rkiye iÃ§in bir gÃ¼ne sÄ±ÄŸdÄ±rdÄ±klarÄ±mÄ±z, akÄ±llara, hayallere sÄ±ÄŸmaz' ifadeleri kullanÄ±larak, yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda; Sakarya Gaz SahasÄ±'nda gÃ¶rev yapan gemilere iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yer aldÄ±.



'FATÄ°H', 'KANUNÄ°' VE 'YAVUZ' GÃ–REV BAÅžINDA



Sondaj gemileri 'Fatih', 'Kanuni' ve 'Yavuz'un yanÄ± sÄ±ra 'Castorone', 'Simon Stevin', 'Seven Arctic', 'Seven Pegasus' ve 'Seven Oceanic' isimli gemilerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, gemilerin gÃ¶revleri ile ilgili bilgiler de paylaÅŸÄ±ldÄ±.



'Fatih' sondaj operasyonu yaparken, 'Kanuni' sondajÄ± yapÄ±lan kuyularÄ±n alt tamamlama operasyonu ile kuyu akÄ±ÅŸ testlerini gerÃ§ekleÅŸtiriyor. 'Yavuz' ise 'Fatih' ve 'Kanuni' sondaj gemilerinin ardÄ±ndan lokasyona giderek, son aÅŸama olan Ã¼st tamamlama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. 'Simon Stevin' boru hattÄ±nÄ±n altÄ±na taÅŸ dolgu; 'Castorone' ise derin denizde 10 inÃ§lik boru ile Mono Etilen Glikol (MNG) boru hattÄ± serimi yapÄ±yor. 'Seven Pegasus' da deniz tabanÄ±ndaki boru hattÄ± sonlandÄ±rma Ã¼niteleri ile Ã§elik yapÄ±nÄ±n yerleÅŸtirilmesini gerÃ§ekleÅŸtiriyor. 'Seven Artic' ise deniz tabanÄ± Ã¼retim tesisindeki yer alacak doÄŸal gazÄ± iletim hattÄ±na baÄŸlayacak vana ve borulama sisteminin vakumlu temel kazÄ±ÄŸa yerleÅŸtirme iÅŸlemlerini yapÄ±yor. 'Seven Oceanic' ise 30 kilometrelik sÄ±ÄŸ alanda boru seriminin yanÄ± sÄ±ra Ã§eÅŸitli ekipmanlarÄ±n yerleÅŸtirilmesi gÃ¶revlerini Ã¼stleniyor.



Bu arada alanÄ±n alt ve Ã¼st yapÄ± iÅŸleri Ã¶nemli oranda ilerlerken, enerjilendirme iÃ§in karada Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor. AyrÄ±ca denizden gelen gazÄ±n donmasÄ±nÄ± engelleyecek ve sudan ayrÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak ekipmanlarÄ±n kurulumlarÄ±na da baÅŸlandÄ±.Â