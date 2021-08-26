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Geylan Bakkal Genel Yayın Koordinatörlüğüne atandı!

Irak'ın önde gelen medya kuruluşlarından TEBA Medya Grubu, radyo bölümü olan TEBA FM'de üst düzey bir atamaya imza attı. TEBA FM'de sunuculuk yapan Türkmen radyocu Geylan Bakkal, Genel Yayın Koordinatörlüğü görevine getirildi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
26 Ağustos 2021 Perşembe 16:47
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Geylan Bakkal Genel Yayın Koordinatörlüğüne atandı!

HABER: DİNÇER KARACALAR

17 senelik radyoculuk deneyiminin yanı sıra DJ ve müzik direktörlüğü alanlarında da üstün başarılar elde eden başarılı radyocu, kariyerine TEBA FM'in Genel Yayın Koordinatörü olarak devam edecek.

Erbil’den başlayıp Türkiye’ye uzanan Türkmen radyocu Geylan Bakkal, Irak’taki radyoculuk kültürüne farklı bir boyut kazandırdı. Türkiye ve Azerbaycan’ın ünlü sanatçılarıyla kurduğu samimi dostluklarla bilinen Bakkal, onları Irak’ta bulunan sevenleriyle buluşturmaya başlayarak 3 ülke arasında adeta köprü haline geldi. Farklı müzik tarzlarına sahip birçok sanatçıları telefon bağlantılarıyla radyo programlarına konuk eden Türkmen radyocu, şu anda mesleğini Erbil’de bulunan TEBA FM radyosunda sürdürüyor. Radyoculuğun yanı sıra DJ ve müzik direktörü olan Bakkal, mesleğini adeta bir hobi haline getirmiş durumda.

Başarılı radyocu Geylan Bakkal 2018-2020 arası DJ’lik, program sunuculuğu ve müzik direktörlüğüne, yılın en iyi sunucusu ve en iyi radyocusu gibi plaket ödüllerini de ekliyor.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Geylan Bakkal Genel Yayın Koordinatörlüğüne Atandı
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