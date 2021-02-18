Güven Usta Çizgi Bandı Tasarım ve Animasyon Hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 25 Adet Çizgi Bandı Tasarımı ve 25 Adet Çizgi Bant Animasyonu hizmeti alacakç

5 Mart 2021 günü ve saat 10:30'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nde yapılacak olan ihaleye ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz