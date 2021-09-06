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Iğdır Üniversitesi 24 öğretim üyesi alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Eylül 2021 Pazartesi 10:40
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Iğdır Üniversitesi 24 öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Iğdır Üniversitesi çeşitli  birimlerine öğretim üyesi alımı yapacaktır. 

Başvuracak adayların Üniversitenin Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan (https://www.igdir.edu.tr/yonergeler) adresindeki “Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde’’ belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. 

Başvurular 06/09/2021 - 20/09/2021 tarihleri içerisinde yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız 

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 06.09.2021 10:52
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