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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
06 Ocak 2022 Perşembe 11:03
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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitenin ilanda belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Son başvuru tarihi 24.01.2022 olup, müracaatlar şahsen veya kargo yoluyla, ilanda belirtilen adrese yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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