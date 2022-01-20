İstanbul Ticaret Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Üniversitesinin ilanda belirtilen fakülte ve bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Son başvuru tarihi 04.02.2022 olup, Başvurular ilgili Fakülte Sekreterliğine şahsen veya posta (https://www.ticaret.edu.tr/iletisim.aspx) ile yapılmalıdır.

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