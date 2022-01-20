Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 9
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,056.86
ALTIN
786.96
DOLAR
13.41
STERLİN
18.27
EURO
15.20
İstanbul Ticaret Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Ticaret Üniversitesi 3...
Yüksek İhtisas Üniversitesi 54 akademik personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi 54...
Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Kampüs içerisindeki ticari alanlar kiraya verilecek
Kampüs içerisindeki ticari alanlar...

İstanbul Ticaret Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
20 Ocak 2022 Perşembe 14:47
0 Okunma
İstanbul Ticaret Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Üniversitesinin ilanda belirtilen fakülte ve bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Son başvuru tarihi 04.02.2022 olup, Başvurular ilgili Fakülte Sekreterliğine şahsen veya posta (https://www.ticaret.edu.tr/iletisim.aspx) ile yapılmalıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Bilgin'den 'AGİ' ve '3600 ek gösterge' açıklaması
Bakan Bilgin'den 'AGİ' ve '3600 ek gösterge' açıklaması
Ahmet Çalık’ın ailesinden Suriyeli savaş mağdurlarına gıda yardımı
Ahmet Çalık’ın ailesinden Suriyeli savaş mağdurlarına gıda yardımı
Van Valisi Bilmez: İran'ın aldığı tedbirlerden memnunuz
Van Valisi Bilmez: İran'ın aldığı tedbirlerden memnunuz
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans