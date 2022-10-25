İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü 79 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca 79 Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacak.



Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına daha önce Profesör unvanı almış adaylar başvuramaz. İlgili tüm dilekçe ve formlara www.iuc.edu.tr web sayfamızda bulunan “Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı/Formlar” sekmelerinden veya https://personel.iuc.edu.tr/tr/content/personel-daire-baskanligi-formlar/pdb-formlari web adresinden erişim sağlanabilir.



Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan en fazla 1 tanesine başvuru yapabilir. İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta ile başvuru kabul edilmeyecek.



Başvuru başlangıç tarihi: 24.10.2022

Başvuru bitiş tarihi: 07.11.2022 (mesai saati bitimi itibariyle)



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