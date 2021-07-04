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İzmir Valisi Köşger: Kentte iki gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm yok

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte iki gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm olmadığını açıkladı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
04 Temmuz 2021 Pazar 13:38
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İzmir Valisi Köşger: Kentte iki gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm yok

İZMİR

Vali Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentte iki gündür Kovid- 19 kaynaklı ölüm olmadığını duyurdu. İzmirlileri aşı olmaya davet eden Vali Köşger, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili İzmirliler, 24 Ağustos 2020'den beri ilk defa üst üste iki gündür COVID'ten şehrimizde ölüm olmuyor. Ayrıca, günlük 104 vaka ile uzun zamandır gördüğümüz en düşük seviyeyi yakaladık. Aşılama sayımız toplamda 3.499.357'e ulaştı. Aşılarımızı olalım. Bu işi birlikte başaralım."

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsIzmirVali
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