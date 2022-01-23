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Kara aldırış etmediler; Yüzlerce sporcu Uğur Mumcu için koştu

Gazeteci Uğur Mumcu anısına düzenlenen Uğur Mumcu Yol Koşusu için yüzlerce sporcu yarıştı. Katılımcılar, soğuk havaya ve kara aldırış etmeden 5 kilometrelik parkuru koştu.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
23 Ocak 2022 Pazar 17:03
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Kara aldırış etmediler; Yüzlerce sporcu Uğur Mumcu için koştu

İSTANBUL

Ankara'da evinin önündeki aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci-hukukçu Uğur Mumcu'nun adını yaşatmak için Kartal Belediyesi tarafından başlatılan ve bu yıl 11’incisi düzenlenen Uğur Mumcu Yol Koşusu, soğuk ve karlı havaya rağmen yüzlerce kişinin katılımıyla koşuldu. Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünden start verilen yarışmaya, Türkiye’nin dört bir yanından sporcular katıldı.  


Farklı kategorilerde koşulan yarışta, dereceye girenlere hediyeler ve para ödülü verildi.  


“HAVA ŞARTLARI ZORLU AMA YARIŞ EĞLENCELİ” 


Erkekler kategorisinde yarışı birincilikle tamamlayan 23 yaşındaki Abdullah Tuğlu, “Bu yarışa geçen yıl da katılmıştım. Hava şartları zorlu fakat yarış benim için eğlenceli ve güzel geçti. Rakiplerim de iyi ve zorlayıcıydı. Böyle anlamlı bir koşuda koşmak benim için çok keyifliydi. Olimpiyatlar için çalışıyorum ve bu yarışları antrenman için koşuyorum. Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları ve bunun için çalışıyorum” diye konuştu. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
KarSporcuUğur Mumcu
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