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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 7 öğretim elemanı alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
24 Nisan 2022 Pazar 13:08
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 7 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;   Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin ilanda yazılı birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesi uyarınca personel alınacaktır.

Son başvuru tarihi 06/05/2022 olup, İstenilen belgeleri online olarak ekleyen adaylar şahsen veya posta yoluyla belge göndermeleri gerekmemekte olup giriş sınavına katılmaya hak kazanmaları halinde belgelerin asıl veya onaylı örneklerini jüriye ibraz edeceklerdir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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