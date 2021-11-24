Kayak Odası Teleski ve Telesiyej 4 Yıllığına Kiraya Veriliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Gevaş Abalı Kayak Tesislerinde bulunan Kayak Odası Teleski ve Telesiyej 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilerek dört yıllığına kiraya verilecektir.

Şartnameye ilişkin bilgiler Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Abdurrahman Gazi Mah. İskele Cad. No: 230 Tuşba/Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasında görülebilir.

İhale 3 Aralık 2021 Cuma saat 10:00’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

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