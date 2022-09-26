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Kızılay Eski Genel Müdürü Ömer Taşlı’nın cenazesi Türkiye’ye getirildi

Tacikistan'da hayatını kaybeden Kızılay Eski Genel Müdürü Ömer Taşlı'nın cenazesi Türkiye'ye getirildi

26 Eylül 2022 Pazartesi 12:13
Kızılay Eski Genel Müdürü Ömer Taşlı’nın cenazesi Türkiye’ye getirildi

İSTANBUL - Tacikistan'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kızılay Eski Genel Müdürü Ömer Taşlı’nın cenazesi Türkiye’ye getirildi.

Ömer Taşlı'nın cenazesi Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla saat 08.30'da Duşanbe'den İstanbul'a getirildi. Taşlı'nın cenazesini İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'nden ailesi, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Genel Müdür Dr. İbrahim Altan ve Kızılay çalışanları tarafından karşılandı.

Kızılay Eski Genel Müdürü Ömer Taşlı'nın ölümünden büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Tacikistan’da bir insani yardım projesi çerçevesinde bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Kızılay bünyesinde çalıştığı sürece kurumun geliştirilmesi, reorganizasyonu başta olmak üzere Somali Operasyonu, Marmara Depremi gibi insani açıdan büyük krizlerin planlayıcısı, uygulayıcısı gibi çok farklı noktalarda çalıştı. Çok tezcanlı, çok hızlı sonuç almak isterdi. Bir projeden diğerine koşmayı arzu ederdi. Kızılay’dan ayrıldıktan sonra Hilal İslam Komitesi adına uluslararası yapının bölge koordinatörlüğünü yapıyordu. Kaybı bizi derinden üzmüştür. Bütün Kızılaycıların anılarında mutlaka Ömer Taşlı ile ilgili güzel bir anı vardır. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. Ömer Taşlı'nın cenazesi İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'nden alındıktan sonra tören için Düzce’deki Kızılay Afet Müdahale Merkezi’ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kızılay Eski Genel Müdürü Ömer TaşlıCenaze
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