Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.954,79
ALTIN
1.187,14
DOLAR
19,04
STERLİN
23,39
EURO
20,55
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Sağlık Bakanlığı 10.900 Sürekli İşçi Alacak
Sağlık Bakanlığı 10.900 Sürekli...
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim...

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

22 Mart 2023 Çarşamba 16:13
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;  2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, ilandaki tabloda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Sağlık Bakanlığı 10.900 Sürekli İşçi Alacak
Sağlık Bakanlığı 10.900 Sürekli İşçi Alacak
Bakan Bilgin: En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek modeller üzerine çalışılıyor
Bakan Bilgin: En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek modeller üzerine çalışılıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans