Kuduz tanısıyla tedavi gören 10 yaşındaki Mustafa kurtarılamadı

ANKARA - Bitlis'te sokak köpeklerinin ısırması sonucu kuduz tanısıyla Ankara'daki hastanede tedaviye alınan Mustafa Erçetin (10), hayatını kaybetti.



Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde yaklaşık 1 ay önce sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Mustafa Erçetin, 21 Ekim'de kuduz şüphesiyle Ankara Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuduz tanısıyla tedaviye alınan Erçetin, bugün öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, "Aşıyla önlenebilecek bir hastalıktan dolayı bir evladımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerindeyiz" dedi.