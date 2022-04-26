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Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 Sözleşmeli Personel alacak
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Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 Sözleşmeli Personel alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
26 Nisan 2022 Salı 13:36
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere ilanda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 154 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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