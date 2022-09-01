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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Destek Personeli Alacak

01 Eylül 2022 Perşembe 15:36
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Destek Personeli Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere 5 adet sözleşmeli Destek Personeli pozisyonuna, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüzce yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, ilanda dağılımı gösterilen şekilde, 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 05/09/2022-14/09/2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde “Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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