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"Mavi vatanda varlığımızı sürdürmekte fayda var"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Ekim 2021 Perşembe 14:19
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"Mavi vatanda varlığımızı sürdürmekte fayda var"

GAZİANTEP - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye ile aramızdaki anlaşmalarla mavi vatanda her türlü hidrokarbon araştırmasını yapacağımız iş birliği ve diğer stratejik meseleler dahil güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ile güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu bölgede varlığını sürdürmekte fayda vardır” dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi. Programa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, protokol üyeleri ve Kıbrıs gazileri katıldı.

Türkiye'nin 1974'te başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkeri'nin bağımsızlıklarına kavuştuklarını aktaran Tatar, ''Biz aynı soydan gelen insanlar olarak verdiğimiz bütün mücadele var olma mücadelesidir. Biz Kıbrıs Türkleri olarak çok eziyetler gördük. Çok ezildik. Kaç defa göçmen olduk. Şükredelim ki her zaman Türkiye'miz yanımızda oldu. Kıbrıs'ı 13'üncü ada olarak Yunanistan'a bağlama azimlerine karşı duruşumuz ve orada yaşadıklarımız gerçekten Kıbrıs Türk tarihinde önemli bir destandır. Biz orada mücadelemizi bir destan yazma ve kahramanlık öyküsü olarak görüyoruz. Bu mücadelemizde Türkiye'nin bize olan desteklerini hiçbir zaman unutmayacağız. Bizim için en önemli tarih 1974'tür. Sizlerin o sabah oraya ayak basmanız ile Mehmetçiğin oraya ayak basması ile Kıbrıs bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşmuştur'' dedi.

'DOĞU AKDENİZ’DE BAYARAĞIMIZ DALGALANMAYA DEVAM EDECEK'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'de bütün bu bölgedeki bir takım kritik yeni stratejilerin gelişmesi ile Türkiye'nin açık denizlere açılabilmesi için Kıbrıs'ta mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması gerektiğini belirterek, ''Doğu Akdeniz'de Türk ulusunun serhat bekçisi olarak orada bayraklarımızı dalgalandığını görüyoruz. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. Kıbrıs Harekatı olmasa orası belki Yunan adası olacaktı. Onların niyetleri uluslararası anlaşmalara rağmen Yunanistan'dan getirdikleri çetelerle Kıbrıs Türk halkını yok etmektir. Sizlerin gelmesi ve haklı mücadelesi ile orada özgürlüğümüze kavuşmuş olduk. Doğu Akdeniz'deki hâkimiyetimizin de kaybolmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Biz aynı milletin evlatları olarak Kıbrıs'ta verdiğimiz mücadele ve daha sonrasında yapılan bu kadar fedakarlığı görmezden gelmemiz mümkün olmayacağına göre artık yeni siyaset Türkiye'nin de tam desteği ile bu yeni coğrafyada Doğu Akdeniz'de bütün bu gölgedeki birtakım kritik yeni stratejilerin gelişmesi ile Türkiye'mizin açık denizlere açılabilmesi için Kıbrıs'ta mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmalıdır ve olacaktır'' diye konuştu.

'MAVİ VATANDA ETKİLİ OLMALIYIZ'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mavi vatanda Türkiye ile birlikte etkili olmak gerektiğini, ve oradaki bütün gelişmelerde var olmak istediklerini kaydetti. Türkiye'nin vereceği desteklerle etkinliklerinin artacaklarını anlatan Tatar, “Türkiye ile aramızdaki anlaşmalarla mavi vatanda her türlü hidrokarbon araştırmasını yapacağımız iş birliği ve diğer stratejik meseleler dahil güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ile güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu bölgede varlığını sürdürmekte fayda vardır” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarMavi VatanKKTC
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