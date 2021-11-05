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MSB: Kaçak geçiş yapmaya çalışan 2'si FETÖ, 1'i DEAŞ üyesi 3 kişi yakalandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Kasım 2021 Cuma 12:21
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MSB: Kaçak geçiş yapmaya çalışan 2'si FETÖ, 1'i DEAŞ üyesi 3 kişi yakalandı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan ve İran'a, Suriye'den de yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 1'i DEAŞ üyesi 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
MSBKaçak Geçiş
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