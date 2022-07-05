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Orman Genel Müdürü Karacabey: Kesilen ağaçlar ekonomik ömrünü tamamlamıştır

05 Temmuz 2022 Salı 12:59
Orman Genel Müdürü Karacabey: Kesilen ağaçlar ekonomik ömrünü tamamlamıştır

ANKARA - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Sarıçalı Dağı'nda yaşları 500 ile 1200 arasındaki 50'ye yakın anıt ağacın kesildiği iddiasıyla ilgili, "Bu yaşlı ağaçlar anıt ağaç vasfında olmayıp, ekonomik ömrünü tamamlamış, yaşlanmış, gelişimleri durmuş, öz çürüklüğü başlamış, sekonder zararlı ökse otlarının bu ağaçlara arız olduğu, büyümesi ve gelişmesini durdurduğu tespit edilmiştir" dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan dün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Nallıhan Sarıçalı Dağı'nda yaşları 500 ile 1200 arasındaki 50'ye yakın anıt ağacın Orman İşletmesi tarafından kesildiğini belirterek, "Bu vahim hatanın sorumluları bu yaptıkları yanlışlığı görmelidir ve bütün orman teşkilatı bu yanlış uygulamadan ders almalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de AK Parti'li Ceylan'ın konuyla ilgili tweetini kendi hesabından paylaşarak, "Bu işin üzerine gidilmeli ve sorumlulardan hesap sorulmalı. Orman Bakanımızdan ilgi bekliyoruz" demişti.

Gökçek, daha sonra konuyla ilgili Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in imzasıyla hazırlanan bilgi notunu Twitter hesabından paylaştı. Gökçek'in paylaştığı bilgi notunda Karacabey, Ankara Milletvekili Ceylan'ın Sarıçalı Dağı Milli Parkı'nın kuzey eteklerinde, anıt özelliği taşıyan onlarca ağacın Amenajman Planlarına aykırı olarak, Orman İşletmesi tarafından kesildiği iddiasıyla ilgili, şunları kaydetti:

"Bahse konu alan milli park sınırlarında kalmamaktadır. Üretime konu ağaçlar iddia edildiği gibi anıt ağaç değildir. Alınan etalar Amenajman Planına uygun ve orman idaresinin kontrolünde gerçekleşmektedir. Söz konusu bölmelerde endemik türlerin yayılışını ve mevcudiyetini etkileyebilecek, ekosistemi ve biyolojik çeşitliliği bozacak şekilde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Sadece karaçam ağaç türüne yönelik bakım çalışması yapılmaktadır. Bu yaşlı ağaçlar anıt ağaç vasfında olmayıp, ekonomik ömrünü tamamlamış, yaşlanmış, gelişimleri durmuş, öz çürüklüğü başlamış, sekonder zararlı ökse otlarının bu ağaçlara arız olduğu, büyümesi ve gelişmesini durdurduğu tespit edilmiştir. Bahse konu saha Orman Bölge Müdürlüğünün teknik personelleri ve şube müdürleri tarafından incelenmiştir. Yapılan incelemede; sahada yapılan çalışmaların; ormanların ihtiyacına uygun, bilimsel yöntemler kullanılarak, mevcut Amenajman Planlarıyla uyumlu ve orman idaresinin teknik personelinin kontrolünde yapıldığı tespit edilmiştir. İddia edilen hususlar tamamen asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Orman Genel Müdürü KaracabeySarıçalı DağıAnıt AğaçAK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan
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