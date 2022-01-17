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Özel hastane ruhsatı ihaleyle satılacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
17 Ocak 2022 Pazartesi 12:22
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Özel hastane ruhsatı ihaleyle satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait 1 adet C tipi özel hastane açılış ruhsatı ihaleyle satılacak.

Birinci satış ihalesi, 10 Şubat 2022 tarihinde 1 Nolu Mezat Salonu, Anafartalar Mahallesi, Etlik Caddesi, No: 3 adresinde gerçekleştirilecek. Satış işlemi Ayakta Teşhiş ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğine tabidir. Ruhsat mevcut halinde Özel Aydınlık Tıp Merkezi adı altında İl Sağlık Müdürlüğünden faaliyet izni ile ruhsatlandırılmıştır.

İlan ile alakalı detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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