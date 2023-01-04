Sarıyer Belediyesi İstinye'deki tesisi kiraya verecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mülkiyeti Sarıyer Belediyesi'ne ait İstinye mahallesinde bulunan 4.500 metrekare alan üzerindeki restoran, mutfak, cam bahçe, bina, depo ve üzerindeki otopark, ahşap kafe nitelikli taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile 10 yıllığına kiraya verilecek.



İhale 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 11.30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacak. 10 yıllık muhammen bedel 19 milyon 200 bin, geçici teminat bedeli ise 576 bin Türk Lirası'dır.



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